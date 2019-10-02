В России может удвоиться число обманутых дольщиков

Количество обманутых дольщиков в России может вырасти как минимум вдвое — до 400 тысяч человек. Такой прогноз сделали в объединении предпринимателей «Опора России».
В зоне риска оказались строительные компании, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать дома по старой схеме [долевое участие] после перехода на эскроу-счета [теперь на них хранятся деньги дольщиков до завершения строительства].
По данным Министерства строительства, сейчас в стране 3850 застройщиков, которые возводят больше 118 млн «квадратов» жилья. Лишь 774 из них получили одобрение банков на проектное финансирование (использование эскроу-счетов). Еще 2439 компаниям разрешили достроить свои дома по старым правилам (с привлечение дольщиков). 637 девелоперов оказались в затруднительном положении.
«Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек», — приводит газета «Известия» слова члена президиума «Опоры России» Дмитрия Котровского.
С 1 июля этого года в России изменились правила долевого строительства. Теперь, как напоминает RT, девелоперы не имеют права привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства покупателей будут храниться на эскроу-счетах до момента сдачи дома в эксплуатацию.