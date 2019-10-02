Россиянам хотят компенсировать затраты на лекарства

Рассчитывать на компенсацию смогут пациенты, которые тратят на лекарства больше 10% дохода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект о субсидировании покупок жизненно важных лекарств. Как сообщили в пресс-службе «Справедливой России», которая разработала документ, если депутаты примут инициативу, федеральный бюджет будет компенсировать траты, превышающие 10% совокупного дохода гражданина.

«На приобретение жизненно необходимых и важнейших лекарств по назначению врача граждане могут тратить до 10% совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Затраты выше этого порога должно субсидировать государство», — заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

По задумке партии, до начала курса лечения пациент сможет написать заявление на частичную оплату стоимости лекарств. Если к моменту обращения за субсидией он уже купил препараты за свой счет, ему должны выплатить субсидию в качестве компенсации. Всего в списке жизненно необходимых лекарств 775 наименований.

Ранее в Счетной палате заявили, что россияне, имеющие инвалидность, остаются без лекарств из-за пробелов в законодательстве. В частности, больных ревматоидным артритом в период ремиссии снимают с полноценного довольствия, а после того, как заболевания обостряются вновь, пациенты вынуждены получать лекарства из старого списка от 2002 года.