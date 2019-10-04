Уральцы по ошибке похоронили экс-директора завода, который сбежал жить США

Бывшего директора «похоронили» заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Верхнего Уфаля (Челябинская область) установили памятную доску с датой смерти экс-директору «Уфалейникеля» Олегу Хохлову и хотели посмертно признать его почетным жителем города, хотя бывший руководитель вместе с семьей эмигрировал в США и до сих пор там проживает.

Год назад горожане выступили с инициативой установить мемориальную доску, где до 1993 года жил Хохлов. Кроме того, как пишет сетевое издание lentachel.ru, депутаты решили посмертно присвоить экс-директору, который поднял завод из руин, звание почетного гражданина.

Месяц назад новому руководству «Уфалейникеля» пришло электронное письмо от Хохлова, который сообщал, что он жив и проживает в Калифорнии, куда уехал в 90-х годах. «Если Вы стоите, то прошу Вас присесть! Сейчас с Вами будет установлен контакт из загробного мира!» — иронизирует в послании Хохлов. Он рассказал, что недавно отметил 70-летний юбилей. Бывший директор признался, что новость о том, что его хотят увековечить в родном городе привела его в шок. Он отметил, что ему приятно от того, что его помнят горожане, однако неприятно, что похоронили раньше времени. «Тем, кого похоронили при жизни, суждено прожить 100 лет», — вспомнил примету эмигрант, однако табличку на доме попросил поправить.

Когда стали разбираться, выяснилось, что в энциклопедии «Челябинская область» в статье о Хохлове по ошибке указали дату рождения — март 1949 года и смерти — сентябрь 2005 года.

Хохлова назначили гендиректором «Уфалейникеля» в тот момент, когда в министерстве цветной металлургии приняли решение, что завод будут закрывать. Однако он смог оживить производство с тем же коллективом и на том же оборудовании. Хохлов в 1993 году перебрался в Лос-Анджелес с семьей, опасаясь гражданской войны в России.