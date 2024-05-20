Израиль и ХАМАС отреагировали на призывы МУС выдать ордеры на аресты

ХАМАС потребовал от прокурора Международного уголовного суда (МУС) ареста властей Израиля и отмены ордеров на лидеров своего движения. В израильском правительстве, в свою очередь, отметили, что ордер на арест Нетаньяху станет крахом мировой судебной системы. Так власти двух стран отреагировали на призывы МУС выдать ордера на аресты премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.
Как отметил глава еврейского государства Ицхак Герцог, угроза выдачи ордеров на арест указывает на возможный в скором времени крах мировой судебной системы. Он призвал лидеров других стран осудить этот шаг и поддержать Израиль.
«Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке», — заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман. По его словам, решение прокурора МУС — «переход красной черты» и оно не помешает стране защитить себя и достигнуть всех целей войны.
«ХАМАС требует от главного прокурора Международного уголовного суда выдать ордеры на арест и задержание всех военных преступников, включая лидеров оккупантов, офицеров и солдат, участвовавших в преступлениях против палестинского народа», — говорится в заявлении движения. Там же отметили, что ордера на арест лидеров палестинского народа противоречат конвенциям ООН, поэтому МУС стоит их отменить.
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