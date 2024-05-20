В Севастополе ЕГЭ сделали добровольным из-за неспокойной обстановки в городе

В Севастополе ЕГЭ и ОГЭ стали добровольными из-за обстановки в городе. Об этом сообщил губернатор региона Михали Развожаев.
«Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе. <...> Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе добровольными», — сообщил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что выпускники и их родители могут выбрать форму государственной итоговой аттестации, а поступление в вузы будет возможно как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних экзаменов учебных заведений.
Губернатор региона отметил, что для отказа от ЕГЭ или ОГЭ необходимо подать письменное заявление в школу. А по всем вопросам можно обращаться в департамент образования и науки города.
Ранее ВСУ атаковали Севастополь. Как сообщал губернатор Развожаев, атака была отражена, но упало много осколков сбитых ракет и суббоеприпасов, которые способны взорваться в любой момент.
В Крыму скоро приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами. Глава парламента республики Владимир Константинов подчеркнул, что Киев ответит за все атаки.
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