Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана после смерти Раиси

20 мая 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Российский лидер выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью бывшего президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. «Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Там добавили, что в ходе диалога обе стороны подчеркнули общий интерес к дальнейшему укреплению всестороннего российско-иранского сотрудничества. В результате крушения вертолета в Иране погиб президент страны Эбрахим Раиси и несколько других высокопоставленных государственных деятелей, включая министра иностранных дел и главу президентской охраны. URA.RU представила подробную информацию о жертвах авиакатастрофы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Российский лидер выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью бывшего президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. «Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Там добавили, что в ходе диалога обе стороны подчеркнули общий интерес к дальнейшему укреплению всестороннего российско-иранского сотрудничества. В результате крушения вертолета в Иране погиб президент страны Эбрахим Раиси и несколько других высокопоставленных государственных деятелей, включая министра иностранных дел и главу президентской охраны. URA.RU представила подробную информацию о жертвах авиакатастрофы.