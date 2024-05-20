Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана после смерти Раиси

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Российский лидер выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью бывшего президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.

«Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Там добавили, что в ходе диалога обе стороны подчеркнули общий интерес к дальнейшему укреплению всестороннего российско-иранского сотрудничества.

В результате крушения вертолета в Иране погиб президент страны Эбрахим Раиси и несколько других высокопоставленных государственных деятелей, включая министра иностранных дел и главу президентской охраны. URA.RU представила подробную информацию о жертвах авиакатастрофы.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Российский лидер выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью бывшего президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. «Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Там добавили, что в ходе диалога обе стороны подчеркнули общий интерес к дальнейшему укреплению всестороннего российско-иранского сотрудничества. В результате крушения вертолета в Иране погиб президент страны Эбрахим Раиси и несколько других высокопоставленных государственных деятелей, включая министра иностранных дел и главу президентской охраны. URA.RU представила подробную информацию о жертвах авиакатастрофы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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