Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана после смерти Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Российский лидер выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью бывшего президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.
«Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана Мохбером, выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Там добавили, что в ходе диалога обе стороны подчеркнули общий интерес к дальнейшему укреплению всестороннего российско-иранского сотрудничества.
В результате крушения вертолета в Иране погиб президент страны Эбрахим Раиси и несколько других высокопоставленных государственных деятелей, включая министра иностранных дел и главу президентской охраны. URA.RU представила подробную информацию о жертвах авиакатастрофы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.