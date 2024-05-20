Путин на встрече с Коковым изменил привычный сценарий бесед с главами регионов

На встрече президента РФ Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, полномочия которого истекают в сентябре этого года, не прозвучало ставшего традиционным вопроса о поддержке выдвижения на новый срок. Как пояснили URA.RU эксперты, это свидетельствует об устойчивости Кокова на посту руководителя республики.
«Я посмотрел материалы. У вас и зона «Эльбрус» развивается потихонечку, и IT-парк развивается в Нальчике», — обратил внимание Путин на значимые инвестиционные проекты в начале встречи.
Коков рассказал, что это действительно прорывные проекты для республики. В развитие курорта «Эльбрус» в 2024-2026 годах планируется вложить 14,5 млрд бюджетных средств, и еще 39 миллиардов уже вложили участники свободной экономической зоны — в строительство гостиниц и мест досуга.
IT-парк — очень крупный проект, сказал Коков. «Идет подготовка ребят, которые именно в части программирования неплохо работают, и им нужна инфраструктура, потому что они все сейчас размещаются на коммерческих площадях», — сообщил глава республики и добавил, что в 2023 году объем вложений в основной капитал составил около 68 млрд рублей, или 108% в предыдущему показателю.
Путин одобрил решения региональных властей. Он также попросил уделять «дополнительное внимание состоянию детских садов, школ (осуществлять ремонты и новое строительство) поликлиники и ФАПы».
Казбек Коков — один из глав регионов, чьи полномочия заканчиваются в сентябре 2024 года. Он уже приезжал в Кремль на встречу к президенту в октябре 2023 года — тогда первым из глав с истекающим сроком полномочий. Но сегодня, в отличие от встреч Путина с другими губернаторами, не прозвучало традиционного вопроса о поддержке со стороны президента.
Как объяснил URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», один из авторов рейтинга «Госсовет 2.0» Евгений Минченко, система выборов главы Кабардино-Балкарии «снимает тему поддержки, потому что нет процесса выдвижения». «В случае с республиками Северного Кавказа, за исключением Чечни, действует другая модель: президент предлагает региональному парламенту кандидатуру после консультации с партиями. Логично, что нет такого технического решения, которое мог бы предложить Коков, — на какой шаг его должен “благословить” президент? — отметил Минченко. — Ему надо дождаться момента, когда истечет срок полномочий, будет внесена его кандидатура или какая-то другая в региональный парламент».
В целом, подчеркнул Минченко, Коков пришел на свою должность «из аппарата президента». «Это является дополнительным фактором его устойчивости», — убежден политолог.
Об устойчивости Кокова говорит и глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Любая такая встреча с президентом говорит об усилении главы региона. К президенту приходят за силой. Коков уверенно себя чувствует в регионе. Более того, на фоне других кавказских республик (за исключением Чечни) Кабардино-Балкария показывает хорошие показатели развития», — отметил Маркелов.
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