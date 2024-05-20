Депутат Свинцов: YouTube испугался блокировки в РФ и стал исполнять законы

20 мая 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

YouTube стал исполнять законы РФ, сказал Андрей Свинцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU YouTube начал идти навстречу российским властям и исполнять требования законодательства страны. В обход запретам США направились и другие западные сервисы, они пытаются вернуться на российский рынок. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Потихонечку YouTube начинает сотрудничать с российской властью и постепенно будет выполнять требования законодательства РФ. Вполне возможно, чтобы не допустить блокировки, так как сейчас активно создаются российские аналоги YouTube. Мы надеемся, что видеохостинг продолжит так действовать. Будет работать с Россией наравне с местными сервисами», — сказал Андрей Свинцов. Другие иностранные компании тоже начинают идти навстречу России, продолжил депутат. «Многие начинают саботировать решения, которые были приняты руководством Соединенных Штатов и рядом западных стран. Например, Microsoft. Это, действительно, уже похоже на определенные попытки западных компаний начать неспешное возвращение на российский рынок», — подчеркнул собеседник агентства. YouTube заблокировал по требованиям Роскомнадзора несколько видео на территории РФ. В материалах рассказывалось, как уклониться от призывов в армию или от мобилизации. Видео нарушили федеральный закон РФ «Об информации». YouTube массово блокировал каналы российских СМИ и блогеров. При этом видеохостинг продвигал запрещенный контент. Требования ограничить доступ к опасным видео или разблокировать российские каналы игнорировались. Ранее законодатели считали, что блокировка YouTube в настоящий момент невозможна в РФ, так как нет подходящих альтернатив. Сейчас в стране появляются новые и новые сервисы, которые могут закрыть потребности российского зрителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

YouTube начал идти навстречу российским властям и исполнять требования законодательства страны. В обход запретам США направились и другие западные сервисы, они пытаются вернуться на российский рынок. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Потихонечку YouTube начинает сотрудничать с российской властью и постепенно будет выполнять требования законодательства РФ. Вполне возможно, чтобы не допустить блокировки, так как сейчас активно создаются российские аналоги YouTube. Мы надеемся, что видеохостинг продолжит так действовать. Будет работать с Россией наравне с местными сервисами», — сказал Андрей Свинцов. Другие иностранные компании тоже начинают идти навстречу России, продолжил депутат. «Многие начинают саботировать решения, которые были приняты руководством Соединенных Штатов и рядом западных стран. Например, Microsoft. Это, действительно, уже похоже на определенные попытки западных компаний начать неспешное возвращение на российский рынок», — подчеркнул собеседник агентства. YouTube заблокировал по требованиям Роскомнадзора несколько видео на территории РФ. В материалах рассказывалось, как уклониться от призывов в армию или от мобилизации. Видео нарушили федеральный закон РФ «Об информации». YouTube массово блокировал каналы российских СМИ и блогеров. При этом видеохостинг продвигал запрещенный контент. Требования ограничить доступ к опасным видео или разблокировать российские каналы игнорировались. Ранее законодатели считали, что блокировка YouTube в настоящий момент невозможна в РФ, так как нет подходящих альтернатив. Сейчас в стране появляются новые и новые сервисы, которые могут закрыть потребности российского зрителя.