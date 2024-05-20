Летевший с президентом Раиси имам был живой еще час после авиакатастрофы

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Имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем летел на одном вертолете с Эбрахимом Раиси
Имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем летел на одном вертолете с Эбрахимом Раиси Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, находившийся на борту разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, находился в сознании на протяжении часа после авиакатастрофы. Об этом рассказал глава государственной организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммад Хасан Нами.

«Единственное тело — аятоллы аль-Хашема, имама Тебриза, находилось в лучшем физическом состоянии, чем у других погибших, и наименее обожжено. Он прожил еще час после авиакатастрофы», — передает слова Нами издание IMNA. Он добавил, что имам даже успел связаться по телефону с главой администрации президента Ирана Голямом Хосейном Эсмаили.

Остальные семь человек, находившиеся на борту вертолета, включая самого президента Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмати, а также сотрудников охраны и членов экипажа, погибли на месте. Их тела были сильно обгоревшими, но все-таки их удалось опознать без проведения ДНК-экспертизы.

Президентский вертолет 19 мая потерпел крушение на севере Ирана из-за плохих погодных условий. В ходе инцидента погибли члены иранской делегации, возвращавшейся из Азербайджана. Аятолла Али Хаменеи назначил на должность временного главы исполнительной власти первого вице-президента Мохаммада Мохбера. В стране объявлен национальный траур, передает Life. Похороны погибших состоятся 21 мая в Тебризе.

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Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, находившийся на борту разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, находился в сознании на протяжении часа после авиакатастрофы. Об этом рассказал глава государственной организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммад Хасан Нами. «Единственное тело — аятоллы аль-Хашема, имама Тебриза, находилось в лучшем физическом состоянии, чем у других погибших, и наименее обожжено. Он прожил еще час после авиакатастрофы», — передает слова Нами издание IMNA. Он добавил, что имам даже успел связаться по телефону с главой администрации президента Ирана Голямом Хосейном Эсмаили. Остальные семь человек, находившиеся на борту вертолета, включая самого президента Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмати, а также сотрудников охраны и членов экипажа, погибли на месте. Их тела были сильно обгоревшими, но все-таки их удалось опознать без проведения ДНК-экспертизы. Президентский вертолет 19 мая потерпел крушение на севере Ирана из-за плохих погодных условий. В ходе инцидента погибли члены иранской делегации, возвращавшейся из Азербайджана. Аятолла Али Хаменеи назначил на должность временного главы исполнительной власти первого вице-президента Мохаммада Мохбера. В стране объявлен национальный траур, передает Life. Похороны погибших состоятся 21 мая в Тебризе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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