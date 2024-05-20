Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Ирана в связи с гибелью Раиси

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил соболезнования вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента республики Эбрахима Раиси. Текст соболезнований опубликован на официальном сайте правительства РФ 20 мая.
«Выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц», — говорится в соболезновании главы российского правительства. Оно опубликовано на официальном сайте кабмина.
Мишустин отметил, что гибель Раиси — большая трагедия для Ирана. На посту руководителя государства Эбрахим Раиси внес вклад в укрепление российско-иранских отношений, Россия разделяет скорбь с народом Ирана.
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