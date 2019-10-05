В правительстве предрекли падение доходов россиян

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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, оплата проезда, рука с монетами, деньги в руках
Доходы россиян становятся меньше из-за взятых кредитовФото: Алексей Андронов © URA.RU

Доходы жителей РФ будут падать из-за выплат по кредитам. Данная информация содержится в материалах Министерства финансов к проекту бюджета на период 2020—2022 годов, внесенному правительством в Госдуму.

«Динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной», — цитирует материалы Минфина ТАСС. Так, по данным министерства, доходы россиян упали на 1,3% за первое полугодие из-за необходимости граждан выплачивать проценты по кредитам. При этом рост зарплат составляет 1,5%. В результате чего реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2019 года вырастут лишь на 0,1%.

Ранее в Министерстве экономического развития заявили, что увеличение долговой нагрузки по кредитам среди россиян может привести к падению спроса потребления среди населения, передает телеканал 360.

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