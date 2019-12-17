Важное знакомство помогло Владимиру Путину стать президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Владимиру Путину помогло стать президентом одно полезное знакомство, заявил зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев. Экс-глава администрации президента рассказал, когда и с кем оно состоялось.

В России разгорелся скандал из-за депутата Госдумы Ирины Гусевой, сравнившей бедных граждан с уголовниками. Россиянам не понравилось, что политик была против освобождения малоимущих от уплаты НДФЛ, но Гусева считает это обычной провокацией.

В этом году каждый седьмой уралец столкнулся с коррупцией. По словам полпреда в УрФО Николая Цуканова, раньше цифры были хуже, но расслабляться рано. Учитывая, что борьба с коррупцией на Урале превратилась в охоту на водителей,, а не на чиновников.

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Кроме того, юноша вспомнил подробности об издевательствах в части, а также рассказал, кого пощадил при массовом расстреле.

Полицейские нашли под Гатчиной многодетную религиозную семью, где годами насиловали и запирали детей дома. В их коттедже нашли гранаты, бронежилеты и много оружия, а на участке — большой деревянный крест. Соседи странного семейства рассказали подробности об их жизни.

В челябинском музее сам собой поднялся защитный купол над метеоритом. Работники так и не поняли, как это произошло, но в мистику верить отказываются. Только шутят, что метеорит потянулся к «собрату», летящему к Земле.