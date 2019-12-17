Борьба с коррупцией на Урале превратилась в охоту на водителей

Чаще всего на нарушениях попадаются водители, пытающиеся дать взятку инспектору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее часто к ответственности за правонарушения коррупционного характера привлекаются не чиновники или силовики, а водители авто, попавшиеся на попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом рассказал заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Калиберда, выступая на окружном совете по борьбе с коррупцией.

«За 11 месяцев количество выявленных получений взяток увеличилось на 20,5%. Рост числа таких преступлений произошел во всех субъектах, кроме Югры и Челябинской области. Но кого мы привлекаем [к ответственности]? В основном это простые водители, которые пытаются решить вопрос с сотрудником ГИБДД, а рядом оказываются правоохранители», — отметил Калиберда.

Как писало «URA.RU», открывая заседание совета, полпред Николай Цуканов привел данные опросов Федеральной службы охраны, по которым в 2019 году со случаями коррупции столкнулся каждый шестой уралец (15%). Также Цуканов призвал правоохранительные органы усилить работу по выявлению коррупции и взысканию средств с нарушителей закона: в этом году из более чем двух миллиардов, фигурировавших в коррупционных делах, в бюджет вернулось только 380 миллионов.