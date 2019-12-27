Из рухнувшего в Алма-Ате самолета спасли малыша. Видео, на котором полицейский несет ребенка в белом комбинезоне к машинам скорой помощи, опубликовано на Youtube.
На опубликованных кадрах с места крушения самолета в Казахстане также видно, как спасатели несут других пострадавших к машинам реанимации. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали 12 человек, еще 49 госпитализированы, из них восемь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, уточняет RT. Также среди пострадавших есть шестеро детей, в том числе малыши четырех и девяти месяцев, передает телеканал 360.
Пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение 27 декабря. Предварительно установлено, что самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.