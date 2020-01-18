Врач-терапевт назвал три главные ошибки во время крещенских купаний

Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участвовать в крещенских купаниях можно только людям без хронических болезней, также не стоит привлекать к этому мероприятию детей. Окунаться в прорубь нужно только в оборудованном месте, рассказал «URA.RU» врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов.

«Не надо окунаться там, где никого нет. Рядом должен находиться человек, который обладает навыками оказания первой помощи при таких вещах. Лучше, когда рядом стоят спасатели и скорая», — пояснил он. Врач отметил, что сама купель должна быть оборудована, а рядом обязательно нужен пункт обогрева.

Также Водовозов посоветовал не привлекать к крещенским купаниям детей, поскольку они быстро переохлаждаются и могут заболеть пневмонией. Не стоит окунаться в прорубь людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и половой систем. «Окунаться лучше по пояс, не по сердце. Зашли и вышли — этого более чем достаточно, если вы не практикуете закаливание в течение долгого времени. Если вы опытный человек, то можете окунуться и с головой», — добавил врач.

Эксперт подчеркнул, что после купания нужно переодеться в сменную одежду, зайти в теплое помещение и выпить какой-нибудь горячий напиток. Однако ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, поскольку он только способствует потере тепла, отметил терапевт.

Водовозов пояснил, что купание в проруби раз в год не принесет пользы здоровью. «Если мы говорим о некой системе закаливания, то она подразумевает, что вы какие-то действия делаете регулярно. Делать что-то раз в год — это не регулярно», — заключил он.