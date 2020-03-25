Богатых россиян обяжут помогать стране в борьбе с коронавирусом

Российский бюджет получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом Фото: Pixabay.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предложенное президентом России Владимиром Путиным налогообложение доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящих за рубеж, а также доходов от банковских вкладов свыше 1 млн рублей, затронет только самую богатую часть населения страны, уверен ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин. В беседе с URA.RU профессор заявил, что такая мера справедлива в условиях, когда страна тратит значительные средства на борьбу с коронавирусом.

«Мы не первый год говорим о том, что это неправильно, когда деньги зарабатываются в нашей стране и уходят за рубеж. Такие законы принимались, когда мы жили совершенно в других условиях, был тренд на стирание границ, но последние годы это плохо работает, мы видим, что страны начинают защищать свои экономики, — сказал URA.RU Гришин. — Сегодня нам важно посмотреть, какие у нас есть резервы, чтобы компенсировать расходы на борьбу с коронавирусом и не растратить существующие накопления».

Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов согласился, что налоговые изменения оправданы в условиях, когда российский бюджет принимает на себя удар мирового кризиса и пандемии: «В сегодняшней ситуации выведение доходов из России не может рассматриваться позитивно».

Президент России Владимир Путин 25 марта провел обращение к нации из-за пандемии коронавируса. Глава государства объявил о введении ряда социальных и экономических мер, направленных на поддержку жителей, бизнеса и бюджета страны. В частности, Путин предложил ввести 15% налог на доходы в виде процентов и дивидендов, уходящие в офшорные зоны. Также президент поручил установить 13% налог на доход от вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги, если они превышают 1 млн рублей. Путин подчеркнул, что такая мера затронет лишь около 1% вкладчиков.