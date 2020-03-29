Пик эпидемии коронавируса в России может наступить через месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 марта, — 109-й день с момента обнаружения коронавируса и 19-й — с объявления пандемии. По данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 669 017 случаев заражения (+39 661 за ночь), 144 280 излечения (+10 518, около 21,5% от общего числа зараженных), 30 872 смерти (+3 548, около 4,4% от числа зараженных).

На первом месте по числу зараженных остается США (123 641 человек), на втором месте Италия (92 472). Затем идут Китай (82 341), Испания (73 232) и Германия (57 847).

По какому сценарию распространяется COVID-19 в РФ

Есть три вероятных сценария распространения коронавируса — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, «итальянский», когда остановить ее не удается, и «американский», когда долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост.

В России, по последним данным, 1265 зараженных коронавирусом, семь человек скончались (0,56%). В Германии к тому моменту, как заболело 1239 человек, было зафиксировано две смерти. В Италии при 1128 заболевших уже было 29 погибших. Сейчас в этих странах показатель летальности находится на уровне 0,73% и 10,57% соответственно.

Вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн ранее говорил, что Россия может пойти по американскому сценарию, но выводы можно будет делать примерно через неделю. Пока ситуация в РФ сильно отличается от ситуации в США, где только в одном Нью-Йорке, по приблизительным подсчетам, от коронавируса умирают каждые 17 минут.

Коронавирус в России

Пик эпидемии COVID-19 в стране может наступить примерно через месяц. Московские больницы, тем временем, как пишут СМИ, готовятся к введению в городе строгого карантина. Некоторым врачам на работе раздали справки для передвижения по городу на случай введения в столице комендантского часа.

Ужесточать меры начали и регионы. Власти Чечни решили на время закрыть въезд на территорию республики. Аналогичное решение приняли и в Мурманской области, но там ограничения введут только для двух городов — Кировска и Апатитов.

Из-за пандемии отменена выставка «Иннопром», которая каждый год проходит в Екатеринбурге. Церковь, в свою очередь, отменять мероприятия пока не планирует. Политический telegram-канал «Незыгарь» упрекнул митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла за сбор горожан для богослужения в одном из городских храмов.

Что происходит в мире

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова оценила решение РФ лечить больных коронавирусом лекарством от малярии — «Мефлохином». Говорит, что препарат показал эффективность и является менее токсичным для организма человека по сравнению со своими аналогами.

В Италии тем временем нарастает напряжение среди населения. Жители как минимум двух городов — Палермо и Неаполя — жалуются на острую нехватку денег и, как следствие, еды. За время карантина, по их словам, зарплаты им так и не выплатили.

Что пишут о коронавирусе другие СМИ

Ученые пекинского медицинского центра провели исследование и выяснили, что коронавирус сохраняется в человеке даже после исчезновения всех симптомов. Говорят, что в некоторых случаях организм переболевших людей еще до восьми дней выделял опасные флюиды. Из-за этого авторы исследования предложили продлевать карантин после выздоровления еще на одну-две недели.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз обратился к жителям страны и предупредил их, что в ближайшее время ситуация с распространением коронавируса ухудшится . Политик попросил британцев не встречаться с друзьями или родственниками, а из дома выходить только для покупки продуктов или за медицинской помощью.

В России пока число заболевших не такой высокий, как в США и Италии