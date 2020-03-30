Служить в армию пойдут 135 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля призыв на службу граждан от 18 до 27 лет», — написано в указе. Служить в армию пойдут 135 тысяч человек, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в соответствии с действующим законодательством.

До этого в «Комитете солдатских матерей» сообщали, что солдаты боятся заразиться в армии новым коронавирусом COVID-19. Обеспокоенность военнослужащих и их родителей вызывал надвигающийся призыв, из-за которых в частях появится много новых людей, среди которых могут оказаться инфицированные.

При этом в разговоре с URA.RU бывший начальник пресс-службы Минобороны, полковник в отставке Виктор Баранец делился мнением, что отслуживших год призывников могут попросить остаться в строю еще на некоторое время в случае, если призыв будет отменен или новобранцам перед началом службы нужно будет находиться на карантине.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что весенняя призывная кампания пройдет в соответствии с утвержденным графиком, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции. Шойгу отмечал, что всех призывников будут проверять на коронавирус перед отправкой в воинские части, а после прибытия к месту службы помещать на карантин. В разговоре с URA.RU председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой заявлял, что в армии есть все условия для обеспечения карантина и призывники, пришедшие на службу в апреле будут наблюдаться медиками на протяжении одной-двух недель.