01 апреля 2020

ВОЗ: количество зараженных коронавирусом в мире превысит миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Глава ВОЗ уточнил, что количество смертей за последнюю неделю увеличилось больше чем вдвоеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число зараженных коронавирусной инфекцией в ближайшее время превысит миллион. Об этом журналистам заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гейбрейесус.

«В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры в один миллион подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей», — цитирует Гейбрейсуса РИА «Новости». Глава ВОЗ уточнил, что количество смертей за последнюю неделю увеличилось больше чем вдвое.

По последним данным, в мире зарегистрировано 886 114 случаев заражения COVID-19. В России число заболевших составляет — 2780. Скончались от коронавируса 27 человек, еще 204 — излечились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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