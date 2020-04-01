ВОЗ: количество зараженных коронавирусом в мире превысит миллион

Глава ВОЗ уточнил, что количество смертей за последнюю неделю увеличилось больше чем вдвое
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Число зараженных коронавирусной инфекцией в ближайшее время превысит миллион. Об этом журналистам заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гейбрейесус.
«В ближайшие несколько дней мы достигнем цифры в один миллион подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей», — цитирует Гейбрейсуса РИА «Новости». Глава ВОЗ уточнил, что количество смертей за последнюю неделю увеличилось больше чем вдвое.
По последним данным, в мире зарегистрировано 886 114 случаев заражения COVID-19. В России число заболевших составляет — 2780. Скончались от коронавируса 27 человек, еще 204 — излечились.
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