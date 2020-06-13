Новости кризиса 13 июня: доллару предсказали крах, названы сроки восстановления мировой экономики

Торговая война США и Китая может привести к краху американской экономики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Торги на американских фондовых рынках 12 июня перешли к росту. Основные индексы в первые полчаса прибавляли по 2-3%, нефть поднялась выше 39 долларов за баррель. Накануне индексы теряли по 4-6%. Одной из причин были опасения инвесторов, что в США может наступить вторая волна коронавируса. По текущему состоянию нефть марки Brent упала до 37,3 долларов за баррель (-2,65%), американская нефть WTI — до 34,93 долларов за бочку (-3,88%).

Вслед за обвалом нефтяного рынка ускорил падение и курс рубля. По отношению к доллару российская валюта упала более чем на 7% и достигла показателя в 70,2 рубля (+2,48%). Курс евро увеличился до 79,2 рубля (+1,63%).

Что происходит в России?

В России создадут комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее распоряжение дал глава государства Владимир Путин.

Ростуризм намерен с 2021 года начать субсидировать ставку по кредитам на строительство и реконструкцию гостиниц. Конечная ставка для инвестора составит не более 5% годовых.

Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы. Согласно данным Минпромторга, загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%. Достигнуть докризисных значений, считают эксперты, раньше конца года не удастся.

Акционеры «Арктик СПГ — 2» намерены завершить строительство завода в намеченные сроки, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире. Сейчас проект завершен на 19%.

Россия поддержит Сирию в борьбе с «экономическим терроризмом», объявленным США и странами Евросоюза после введения новых санкций на фоне пандемии. Об этом заявил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов.

Что происходит в мире?

Власти Казахстана в целях погашения дефицита бюджета планируют заимствовать на иностранных рынках приблизительно миллиард долларов. Наиболее привлекательным в этом направлении является российский рынок.

В США больше не будут останавливать функционирование экономики даже в случае второй волны пандемии коронавируса. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, остановка производства нанесла еще больший урон, чем сам COVID-19.

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель призвала ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела Америки. Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США впервые могут затронуть государственные службы Германии .

Глобальные рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров более устойчивы к пандемии , чем многие другие секторы экономики, считает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Тем временем в Пекине уже прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусом в отделе морепродуктов главного оптового рынка города.

Саудовская Аравия в июле сократит поставки нефти по меньшей мере для трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Азии. Сокращение составит более 20%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил шире использовать местные виды топлива и поставлять их за рубеж. В стране, по его словам, много гибнущей древесины, а торф и опилки «буквально валяются под ногами».

Министерство финансов Великобритании обсуждает возможность повышения налогов для богатейших граждан королевства. Таким образом власти страны хотят компенсировать потери бюджета из-за пандемии.

Мнения экспертов

Доллару предсказали крах в 2021 году: валюта может упасть на 35% уже в 2021 году. Как считают экономисты, главной угрозой для доллара является ослабление глобального лидерства США. Предпосылками к этому могут стать пандемия коронавируса и торговая война с Китаем.

Восстановление мировой экономики будет постепенным, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Процесс восстановления займет несколько лет. Затормозить его может обострение противостояния США и Китая. Также аналитик считает, что в этом месяце большая часть ограничительных мер будет снята в США, Европе, Азии и России.

Средняя стоимость вторичной жилой недвижимости в российских городах-миллионниках может сокращаться. Так, в июне она составила 77,2 тысячи рублей за квадратный метр, сократившись на 1,3%.

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