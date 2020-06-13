Новости кризиса 13 июня: доллару предсказали крах, названы сроки восстановления мировой экономики

Торги на американских фондовых рынках 12 июня перешли к росту. Основные индексы в первые полчаса прибавляли по 2-3%, нефть поднялась выше 39 долларов за баррель. Накануне индексы теряли по 4-6%. Одной из причин были опасения инвесторов, что в США может наступить
Вслед за обвалом нефтяного рынка ускорил падение и курс рубля. По отношению к доллару российская валюта упала более чем на 7% и достигла показателя в 70,2 рубля (+2,48%). Курс евро увеличился до 79,2 рубля (+1,63%).
Что происходит в России?
В России создадут комиссию по борьбе
Ростуризм намерен с 2021 года начать субсидировать ставку по кредитам на строительство и
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы. Согласно данным Минпромторга, загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%. Достигнуть докризисных значений, считают эксперты, раньше конца года не удастся.
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Что происходит в мире?
Власти Казахстана в целях погашения дефицита бюджета планируют заимствовать на иностранных рынках приблизительно миллиард долларов. Наиболее привлекательным в этом направлении является
В США больше
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель призвала ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена
Глобальные рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров
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Мнения экспертов
Доллару предсказали крах в 2021 году: валюта может упасть на 35% уже в 2021 году. Как считают экономисты, главной угрозой для доллара является ослабление глобального лидерства США. Предпосылками к этому могут стать пандемия коронавируса и торговая война с Китаем.
Восстановление мировой экономики будет постепенным, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Процесс восстановления займет несколько лет. Затормозить его может обострение противостояния США и Китая. Также аналитик считает, что в этом месяце большая часть ограничительных мер
Средняя стоимость
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