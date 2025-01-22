В Петербурге задержали депутата, который находился в федеральном розыске

В Санкт-Петербурге задержали действующего депутата муниципального образования «Муринское городское поселение» Андрея Титова по подозрению в мошенничестве. Задержание произошло на Московском вокзале города.
«Андрей Титов находился в федеральном розыске, инициированном полицией Ставропольского края по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, Титов обвиняется в организации сговора для выбора поставщика по одной из закупок для государственного унитарного предприятия „Ставэлектросеть“ в октябре 2023 года», — передает 78.ru.
По данным СМИ, Титов находится в изоляторе. В совете депутатов Муринского поселения сообщили, что не в курсе ситуации. Официальных комментариев от правоохранительных органов или представителей муниципалитета на данный момент не поступало.
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