В Петербурге задержали депутата, который находился в федеральном розыске

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Депутата Андрея Титова отправили в изолятор
Депутата Андрея Титова отправили в изолятор Фото:

В Санкт-Петербурге задержали действующего депутата муниципального образования «Муринское городское поселение» Андрея Титова по подозрению в мошенничестве. Задержание произошло на Московском вокзале города.

«Андрей Титов находился в федеральном розыске, инициированном полицией Ставропольского края по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, Титов обвиняется в организации сговора для выбора поставщика по одной из закупок для государственного унитарного предприятия „Ставэлектросеть“ в октябре 2023 года», — передает 78.ru. 

По данным СМИ, Титов находится в изоляторе. В совете депутатов Муринского поселения сообщили, что не в курсе ситуации. Официальных комментариев от правоохранительных органов или представителей муниципалитета на данный момент не поступало.

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В Санкт-Петербурге задержали действующего депутата муниципального образования «Муринское городское поселение» Андрея Титова по подозрению в мошенничестве. Задержание произошло на Московском вокзале города. «Андрей Титов находился в федеральном розыске, инициированном полицией Ставропольского края по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, Титов обвиняется в организации сговора для выбора поставщика по одной из закупок для государственного унитарного предприятия „Ставэлектросеть“ в октябре 2023 года», — передает 78.ru.  По данным СМИ, Титов находится в изоляторе. В совете депутатов Муринского поселения сообщили, что не в курсе ситуации. Официальных комментариев от правоохранительных органов или представителей муниципалитета на данный момент не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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