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Пользователи соцсетей предположили, что пенсионерка убирает окурки с балкона, которые накидали жильцы верхних этажей. «У нее, видимо, дома идеальный порядок. И только козырек балкона не дает покоя», — написала Мария Кренева. «Судя по всему, она этим давно занимается», — предположила Юлиана Снитенко. «Бабушке просто нужна длинная метла», — считает Татьяна Дерябина.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что пожилая женщина сначала подметает козырек. В какой-то момент старушка подошла к балкону к соседям и несколько секунд смотрела внутрь. Как бабушка вернулась с балкона в квартиру, неизвестно.

«Бабушка залезла на второй этаж и просто подметает. Как она туда залезла? Она же еле ходит», — говорит автор ролика.

Пенсионерка из Краснодара вылезла на козырек балкона, чтобы его подмести. Экстремальную уборку старушки очевидцы сняли на видео.

Видео с пенсионеркой попало в соцсети (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

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