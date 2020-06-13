12 июня 2020

Бабушка вылезла на козырек балкона, чтобы шпионить за соседями. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курганская область, пенсионер, бабушка, балкон
Видео с пенсионеркой попало в соцсети (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Пенсионерка из Краснодара вылезла на козырек балкона, чтобы его подмести. Экстремальную уборку старушки очевидцы сняли на видео.

«Бабушка залезла на второй этаж и просто подметает. Как она туда залезла? Она же еле ходит», — говорит автор ролика.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что пожилая женщина сначала подметает козырек. В какой-то момент старушка подошла к балкону к соседям и несколько секунд смотрела внутрь. Как бабушка вернулась с балкона в квартиру, неизвестно.

Пользователи соцсетей предположили, что пенсионерка убирает окурки с балкона, которые накидали жильцы верхних этажей. «У нее, видимо, дома идеальный порядок. И только козырек балкона не дает покоя», — написала Мария Кренева. «Судя по всему, она этим давно занимается», — предположила Юлиана Снитенко. «Бабушке просто нужна длинная метла», — считает Татьяна Дерябина.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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