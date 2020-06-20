19 июня 2020

На Земле начал зарождаться новый континент

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Закладка традиционной монеты в остов кораблика для Севастополя. Екатеринбург, карта мира, мореплавание
Континент появится через 7-12 млн лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Южной части Индийского океана недалеко от Антарктиды начал зарождаться новый континент. К такому выводу пришли французские и австралийские геологи, которые подробно изучили состав пород в этом месте.

«Континентальная кора начала наращиваться на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции. Это такое место, где океанические литосферные плиты погружаются под континент, в мантию планеты», — передает «Комсомольская правда» слова ученых.

Отмечается, что кора выпирает из глубины весьма быстро — со скоростью порядка 0,001 кубического километра в год. А местами скорость новообразования достигает 0,8 кубического километра в года. На этом месте образуется гранитная магма, которая способна подниматься. В результате этого формируется верхний или гранитный слой. Авторы полагают, континент начал формироваться от 7 до 12 миллионов назад. Пройдет еще примерно столько же времени и он станет полноценным материком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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