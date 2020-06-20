Пригожин показал прогноз погоды с Валерией. ВИДЕО

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, валерия, пригожин иосиф
Большинство публикаций Иосифа Пригожина посвящено его жене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram опубликовал видеозапись старого прогноза погоды на телеканале НТВ. В качестве ведущей небольшой двухминутной передачи выступила его жена — певица Валерия.

«Вот так исторический эксклюзивчик. 09.06.1998 года», — подписал он опубликованную запись. На видео, которое длится пару минут, Валерия передает прогноз погоды, успевая прорекламировать свой грядущий альбом.

Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал информацию об интересе семьи Пригожиных к коттеджу на Рублевке за 55 миллионов долларов. Продавцом выступал бывший топ-менеджер «РУСАЛа» Александр Булыгин, который сейчас проживает в Лондоне. Позже Пригожин опроверг информацию о покупке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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