Большинство публикаций Иосифа Пригожина посвящено его жене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram опубликовал видеозапись старого прогноза погоды на телеканале НТВ. В качестве ведущей небольшой двухминутной передачи выступила его жена — певица Валерия.

«Вот так исторический эксклюзивчик. 09.06.1998 года», — подписал он опубликованную запись. На видео, которое длится пару минут, Валерия передает прогноз погоды, успевая прорекламировать свой грядущий альбом.

Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал информацию об интересе семьи Пригожиных к коттеджу на Рублевке за 55 миллионов долларов. Продавцом выступал бывший топ-менеджер «РУСАЛа» Александр Булыгин, который сейчас проживает в Лондоне. Позже Пригожин опроверг информацию о покупке.

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