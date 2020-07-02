01 июля 2020

Осталось 3% протоколов. За Конституцию проголосовали рекордное число россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ на УИК №1256. Екатеринбург, выборы, явка избирателей, голосование на дому, выездное голосование, общероссийское голосование, голосование за конституцию, голосование по поправкам в конституцию
Россияне активно голосовали за поправки. в том числе и дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

По данным ЦИК после обработки 97% протоколов, за поправки в Конституцию РФ проголосовали 78,06% российских граждан. Против нововведений в Основной закон страны высказались 21,13%.

Полностью обработали протоколы более чем в половине российских регионов. Как сообщает Life.ru, больше всего голосов «за» оказалось в Туве, где поправки поддержали 96,79% граждан. Самые низкие результаты показал Камчатский край — 61,76%.

По предварительным данным проголосовали около 65% россиян, имеющих право голоса. Как отмечает «Коммерсант», уровень явки можно сравнить с голосованием на президентских выборах: в 2018 году на участки пришли 67,54% избирателей, а в 2012-м их количество составило 65,34%. Из-за эпидемии коронавируса в ЦИК и правительстве приняли решение растянуть голосование на неделю с 25 июня по 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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