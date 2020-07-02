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По предварительным данным проголосовали около 65% россиян, имеющих право голоса. Как отмечает «Коммерсант», уровень явки можно сравнить с голосованием на президентских выборах: в 2018 году на участки пришли 67,54% избирателей, а в 2012-м их количество составило 65,34%. Из-за эпидемии коронавируса в ЦИК и правительстве приняли решение растянуть голосование на неделю с 25 июня по 1 июля.

Полностью обработали протоколы более чем в половине российских регионов. Как сообщает Life.ru , больше всего голосов «за» оказалось в Туве, где поправки поддержали 96,79% граждан. Самые низкие результаты показал Камчатский край — 61,76%.

По данным ЦИК после обработки 97% протоколов, за поправки в Конституцию РФ проголосовали 78,06% российских граждан. Против нововведений в Основной закон страны высказались 21,13%.

Россияне активно голосовали за поправки. в том числе и дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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