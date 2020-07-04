Адвокат Ефремова ответил на слухи об эпилепсии артиста

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не намерен выстраивать линию защиты через версию об эпилепсии актера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Зашита актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, опровергла слухи о том, что артист страдает абсансной эпилепсией. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что не будет выстраивать линию защиты версией об этой болезни.

«[Информация] не соответствует действительности», — сказал в интервью телеканалу 360 Пашаев, отвечая на вопрос, действительно ли Ефремов страдает эпилепсией. По его словам, тот, кто написал о защите артиста через версию об эпилепсии, которой якобы страдает Ефремов, обладает развитой фантазией. Адвокат подчеркнул, что не будет раньше времени раскрывать линию защиты, поскольку он не работает на публику.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен использовать эпилепсию артиста в выстраивании линии защиты в деле о смертельном ДТП в центре Москвы, напоминает «Федеральное агентство новостей». Врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко считает, что артист сможет избежать наказания за совершенное ДТП, если защита докажет, что у артиста случился абсансный припадок.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Выезжая на встречную полосу в нетрезвом состоянии, актер врезался в другую машину, передает РАПСИ. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и признавался, что не знает, как жить дальше.

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