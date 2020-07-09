Медведев рассказал об общении с Путиным

Медведев рассказал, как он сейчас общается с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уверяет, что сохранил товарищеские отношения с президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности. Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности», — говорит Медведев.

Экс-премьер подчеркнул, что вопрос об отношениях с Путиным ему задают уже не в первый раз. Медведев всегда отвечает примерно одинаково, также как и сейчас. Зампредседателя Совета безопасности напомнил, что он еще и председатель самой крупной партии, «Единой России». С проблемами партии Медведев периодически тоже обращается к Путину.

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