Медведев рассказал об общении с Путиным

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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, медведев дмитрий, путин владимир, доклад путина
Медведев рассказал, как он сейчас общается с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уверяет, что сохранил товарищеские отношения с президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности. Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности», — говорит Медведев.

Экс-премьер подчеркнул, что вопрос об отношениях с Путиным ему задают уже не в первый раз. Медведев всегда отвечает примерно одинаково, также как и сейчас. Зампредседателя Совета безопасности напомнил, что он еще и председатель самой крупной партии, «Единой России». С проблемами партии Медведев периодически тоже обращается к Путину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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Анонимно
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