Пандемия должна утихнуть осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса затухнет естественным путем после сентября. Такой прогноз сделал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Эпидемия затухнет естественным путем, я считаю, что это произойдет после сентября», — заявил Жемчугов в интервью радио Sputnik. По словам иммунолога, сейчас можно контролировать распространение коронавируса — сдерживать его или же ослаблять для того, чтобы у большего количества людей сформировался иммунитет. Именно иммунная прослойка, как отмечает эксперт, приведет к затуханию пандемии.

Согласно прогнозу Жемчугова, в России могут произойти локальные вспышки коронавируса, однако их можно будет отслеживать и подавлять. Для этого иммунолог предлагает сократить время от сдачи анализа на COVID-19 до получения результата до суток. Это позволит предотвратить контакты больного с окружающими, считает врач.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предупредил, что 70% россиян переболеют коронавирусом. Это, по его словам, даст возможность сформироваться «коллективному иммунитету», уточняет « Царьград ». По состоянию на 15 июля, уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, передает RT.

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