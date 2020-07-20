СКР выяснил, как Фургал избежал наказания в 2004 году

Сергей Фургал ожидает суда в СИЗО «Лефортово» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в заказных убийствах, смог избежать правосудия в 2004 году благодаря связям в правоохранительных органах. Экс-депутат оказывал давление на высокопоставленных сотрудников. Об этом сообщил Следственный комитет.

Во время расследования убийства предпринимателя Евгения Зори в качестве подозреваемых задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Однако полицейские информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию причастности Фургала к преступлению, считают в СК. «Оказывалось давление на лиц, чьи показания имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала была допущена ошибка», — приводит Life слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Кроме того, данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не вносились в официальные базы и не учитывались при расследовании убийства в дальнейшем. Теперь СК намерен изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с расследованием убийства и сокрытием уголовного преследования Сергея Фургала и его партнера.

Сергей Фургал был задержан 9 июля возле своего дома. Его подозревают в организации убийств и в покушениях на убийства. Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, однако был арестован на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

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