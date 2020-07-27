По производительности труда Россия отстает от развитых стран в 2-2,5 раза. Предприятия ежедневно недополучают прибыль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Действующий во многих регионах России из-за пандемии карантин заставляет бизнес приспосабливаться к необычным условиям работы, чтобы удержаться на плаву. Но если компании в сфере торговли могут увести часть деятельности в онлайн, то для реального сектора экономики это невозможно. Как избежать падения производств, реально ли найти резервы без инвестиций, на какую помощь государства рассчитывать и подходящее ли сейчас время для нововведений — в эфире на youtube-канале URA.RU 29 июля в 16:00 (мск).

Гостями нашего эфира станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководить проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов и специалист по внедрению производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов.

Неутешительные данные по производительности труда привлекли внимание госаппарата еще в 2018 году. Россия оказалась далеко от стран-лидеров, и ситуацию было решено исправлять системно. Сделать все, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (строительство, промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт) росла темпами не ниже 5% в год, лично распорядился президент Владимир Путин. В стране разработали национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На федеральном уровне проект реализуется под эгидой Федерального центра компетенций (ФЦК). В регионах-участниках программы курируют Региональные центры компетенций (РЦК).

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