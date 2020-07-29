Александр Лукашенко потребовал объяснений от российской стороны по поводу задержания в Белоруссии российских боевиков Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Бойцы ЧВК Вагнера задержаны в Белоруссии — президент РФ провел совещание по ситуации с коронавирусом — несколько стран могут возобновить авиасообщение с Россией — для россиян готовят новые налоговые вычеты — родители смогут вернуть деньги за лечение совершеннолетних детей — начался суд над Михаилом Ефремовым. Все самые интересные и важные новости России на 29 июля — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии задержали российских бойцов частной военной компании

Президент РФ провел совещание по ситуации с коронавирусом, в России появится новая разновидность гриппа, учебный год начнется 1 сентября

Несколько страны готовы открыть границы для россиян в августе, Турция повышает цены на отдых

О готовности открыть свои границы для российских туристов в августе заявили две европейских страны — Хорватия и Мальта. Такую информацию сообщают источники в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Кроме того рассматривается вопрос о возобновлении контактов с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе не исключает, что эти страны будут следующими, куда откроется авиасообщение.

Также в АТОР отметили, что начали расти цены на отдых в Турции для россиян. В среднем цены уже поднялись на 10% и продолжают расти.

Россияне смогут получить налоговый вычет за лечение детей, в ПФР посчитали, какие семьи смогут получить выплаты

Депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства

Некоторых депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проверка назначена из-за обращения одного из депутатов.

Канцелярские товары в России подорожали на 55%

Средний чек на канцелярские принадлежности для школьников в июле 2020 года вырос на 55% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из результатов исследования IT-компании «Платформа ОФД».

Суд над Ефремовым перенесен

Судебное заседание над Михаилом Ефремовым, назначенное на 29 июля, перенесено на 30 июля из-за неявки адвоката. Защитник должен появиться не позже третьего августа, иначе Ефремову назначат адвоката. Сам адвокат заявил, что Ефремов не признает свою вину в ДТП.

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