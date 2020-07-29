Самое важное в России на 29 июля. В Белоруссии задержаны бойцы ЧВК Вагнер, Путин провел совещание по эпидобстановке

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко потребовал объяснений от российской стороны по поводу задержания в Белоруссии российских боевиков Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Бойцы ЧВК Вагнера задержаны в Белоруссии — президент РФ провел совещание по ситуации с коронавирусом — несколько стран могут возобновить авиасообщение с Россией — для россиян готовят новые налоговые вычеты — родители смогут вернуть деньги за лечение совершеннолетних детей — начался суд над Михаилом Ефремовым. Все самые интересные и важные новости России на 29 июля — в обзоре URA.RU:

В Белоруссии задержали российских бойцов частной военной компании

Президент РФ провел совещание по ситуации с коронавирусом, в России появится новая разновидность гриппа, учебный год начнется 1 сентября

Несколько страны готовы открыть границы для россиян в августе, Турция повышает цены на отдых

Россияне смогут получить налоговый вычет за лечение детей, в ПФР посчитали, какие семьи смогут получить выплаты

Депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства

Канцелярские товары в России подорожали на 55%

Суд над Ефремовым перенесен

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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