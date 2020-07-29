Бойцы ЧВК Вагнера задержаны в Белоруссии — президент РФ провел совещание по ситуации с коронавирусом — несколько стран могут возобновить авиасообщение с Россией — для россиян готовят новые налоговые вычеты — родители смогут вернуть деньги за лечение совершеннолетних детей — начался суд над Михаилом Ефремовым. Все самые интересные и важные новости России на 29 июля — в обзоре URA.RU:
В Белоруссии задержали российских бойцов частной военной компании
- Белорусский президент Александр Лукашенко срочно созвал совещание Совета безопасности после задержания российских боевиков частной военной компании Вагнера. Он потребовал у российской стороны объяснений.
- Ранее стало известно, что белорусские спецслужбы задержали 32 бойца, которые приехали на территорию Белоруссии под видом туристов.
- Писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных россиян есть те, кто служил в его батальоне на Донбассе.
Президент РФ провел совещание по ситуации с коронавирусом, в России появится новая разновидность гриппа, учебный год начнется 1 сентября
- Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, где заявил, что обстановка стабилизируется, но расслабляться пока нельзя.
- В осенне-зимний период в России появится новый штамм гриппа. Такой прогноз во время совещания сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Учебный год в 2020 году в России начнется как обычно с 1 сентября, за исключением ситуаций в регионах, где могут появиться очаги распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Несколько страны готовы открыть границы для россиян в августе, Турция повышает цены на отдых
- О готовности открыть свои границы для российских туристов в августе заявили две европейских страны — Хорватия и Мальта. Такую информацию сообщают источники в Ассоциации туроператоров (АТОР).
- Кроме того рассматривается вопрос о возобновлении контактов с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе не исключает, что эти страны будут следующими, куда откроется авиасообщение.
- Также в АТОР отметили, что начали расти цены на отдых в Турции для россиян. В среднем цены уже поднялись на 10% и продолжают расти.
Россияне смогут получить налоговый вычет за лечение детей, в ПФР посчитали, какие семьи смогут получить выплаты
- В России могут ввести налоговый вычет до 15 тысяч рублей родителям за лечение своих совершеннолетних детей. Сейчас налоговый вычет на лекарства можно получить за себя, своих несовершеннолетних детей, супруга, или своих родителей.
- В условиях пандемии некоторые семьи смогут получить выплаты до 35 тысяч рублей на каждого ребенка. В ПФР разъяснили, смогут ли получить деньги семьи, где трехлетие или 16-летие детей пришлось на период выдачи выплат.
- Россиянам могут вернуть часть обязательных страховых взносов, которые были уплачены излишне. Депутаты Госдумы приняли соответствующий документ в первом чтении.
Депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства
- Некоторых депутатов Госдумы проверят на наличие второго гражданства. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проверка назначена из-за обращения одного из депутатов.
Канцелярские товары в России подорожали на 55%
- Средний чек на канцелярские принадлежности для школьников в июле 2020 года вырос на 55% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из результатов исследования IT-компании «Платформа ОФД».
Суд над Ефремовым перенесен
- Судебное заседание над Михаилом Ефремовым, назначенное на 29 июля, перенесено на 30 июля из-за неявки адвоката. Защитник должен появиться не позже третьего августа, иначе Ефремову назначат адвоката. Сам адвокат заявил, что Ефремов не признает свою вину в ДТП.
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