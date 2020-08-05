Заявление в вуз можно подать до сдачи ЕГЭ. Крайний срок — 18 августа Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В школах России вовсю идут выпускные экзамены, с 20 июня стартовала приемная кампания в вузы. Перед вчерашними школьниками стоит непростой выбор: какой профессии отдать предпочтение, чтобы потом не страдать всю жизнь. Ответы на вопросы — в эфире на youtube-канале URA.RU 7 августа в 15:00 (мск).

Гостями нашего эфира станут ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков, гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева, руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов и гендиректор технопарка высоких технологий Свердловской области Марат Нуриев.

Вместе с URA.RU выясним, нужен ли диплом о высшем образовании для трудоустройства, какие профессии сейчас популярны среди абитуриентов, а какие реально востребованы на рынке труда. Также разберемся, какие профессии умрут, а какие появятся, какие новые специалисты потребуются работодателям в будущем и когда школьникам надо задуматься о выборе профессии.

Основной этап ЕГЭ в этом году прошел с 3 по 25 июля. Из-за пандемии тестирование переносили дважды. Дополнительный период стартовал 3 августа. В рамках него сдать ЕГЭ смогут жители стран ближнего зарубежья (экзамены были перенесены из-за закрытия границ с Россией), а также школьники, пропустившие экзамен в основной период по болезни. Результаты будут известны не позднее 16 августа. Однако в этом году для удобства поступающих документы можно подать до объявления официальных итогов экзаменов. Согласно указу главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, вузы открыли электронные двери 20 июня.

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