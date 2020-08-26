В Москве произошел хлопок бытового газа. ВИДЕО

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Виды города Урай, огнеопасно газ, газификация
Огонь охватил несколько этажей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Москве произошел хлопок газа в доме на улице Кубинка. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Бытовой газ, предварительно, взорвался в пятиэтажке на западе Москвы», — пишут РИА «Новости». Отмечается, что после хлопка в доме начался пожар, который уже охватил три этажа.

В МЧС сообщили, что десять человек спасены из горящей пятиэтажки. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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