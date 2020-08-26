Огонь охватил несколько этажей
В Москве произошел хлопок газа в доме на улице Кубинка. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Бытовой газ, предварительно, взорвался в пятиэтажке на западе Москвы», — пишут РИА «Новости». Отмечается, что после хлопка в доме начался пожар, который уже охватил три этажа.
В МЧС сообщили, что десять человек спасены из горящей пятиэтажки. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, передает телеканал 360.
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