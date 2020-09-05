Фургал рассказал, как ему живется в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опасался, что условия содержания в СИЗО ухудшатся, но этого не произошло. Об этом он рассказал членам общественной наблюдательной комиссии в «Лефортово».
«На суде мне дали понять, что мои условия содержании в СИЗО могут резко ухудшиться. Но нет, все по-прежнему», — цитирует «Московский комсомолец» Фургала. По его словам, в «Лефортово» строго соблюдают порядки и закон. Посторонние не могут распоряжаться судьбой заключенных, добавил Фургал.
Также он рассказал, что ему принесли пачку телеграмм и больше двухсот книг. Фургал отметил, что у него с сокамерниками хорошие отношения. «Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит», — поделился экс-губернатор.
Фургал обвиняется в организации убийств бизнесменов, в том числе предпринимателя Евгения Зори, передает «Национальное агентство новостей». После заключения под стражу Фургал рассказал, что чувствует на себе давление следователей. Он также назвал свое дело политическим, передает RT. В четверг, 3 сентября, экс-губернатору продлили арест до 9 декабря.
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