YouTube создаст конкурента TikTok

Приложение для съемки коротких видео назвали Shorts Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

YouTube запускает новый сервис Shorts. С помощью него видеохостинг намеревается конкурировать с TikTok. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

«Shorts — это новый способ выразить вашу индивидуальность за 15 секунд или меньше», — говорится в официальном блоге YouTube. Пользователь сможет склеивать несколько видео, настраивать эффекты и скорость воспроизведения. Также на ролик можно будет наложить музыку, с чем раньше на YouTube были сложности — сервис блокировал ролик с треком, если право на его использование не было куплено у правообладателя.

Первой страной, где будут тестировать Shorts, станет Индия, власти которой недавно заблокировали TikTok. Установить его можно будет только на устройства с Android. Позднее Shorts станет доступен по всему миру как на Android, так и на iOS.