Популярнейший курорт РФ побил рекорд по заражению коронавирусом

Сергей Аксенов призвал крымчан соблюдать масочный режим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Крыму выявили 103 случая заражения коронавирусом за сутки. Это рекорд для самого популярного курорта России, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

«За 3 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 103 случая коронавирусной инфекции», — написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте». Всего на полуострове обнаружено 4958, из них 106 человек завезли вирус из-за границы. Количество новых случаев заражений в регионе растет с середины сентября.

Аксенов призвал крымчан соблюдать масочный режим в общественных местах. Также необходимо ограничить контакты и не появляться в людных местах без необходимости. А тем, кто чувствует симптомы ОРВИ, глава Крыма посоветовал не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачам. По словам Аксенова, оперштаб по борьбе с коронавирусом контролирует ситуацию в Крыму.

На 3 октября в России выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России зафиксирован 1 215 001 заболевший.