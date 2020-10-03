В России больше 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Жертвами вируса стали 107 человек, полностью излечились — 3 284.
Рейтинг по количеству заболевших вирусом возглавляет Москва. Там зафиксировано 3327 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 392 случаями. На третьем — Московская область, где выявили 296 заболевших. Среди регионов Урала больше всего новых заболевших в Свердловской области (+172). В Челябинской области — 81, в Тюменской области — 93, в Курганской области — 39, в ХМАО — 155, в ЯНАО — 141, в Пермском крае — 84 новых выявленных случаев.
Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 1 215 001 заболевших. Из них жертвами инфекции стали 21 358 человек, вылечиться удалось 979 143 инфицированным.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что картина с больными коронавирусом стабилизировалась, но в больницы все еще поступают пациенты, передает агентство Nation News. В разговоре с URA.RU профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский прогнозирует, что следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем те, которые были весной и осенью 2020 года.
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