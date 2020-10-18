«Ъ»: реформа МВД может привести к массовым увольнениям силовиков

В МВД готовят отрицательный отзыв на реформу ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МВД РФ готовит отрицательный отзыв на инициативу Минфина, который предложил масштабную реформу правоохранительных органов. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники. Инициатива, по их мнению, может привести к новым коррупционным схемам и массовым увольнениям силовиков.

«О предложении Министерства финансов оптимизировать расходы на правоохранительный блок стало известно в конце минувшей недели. Тогда в ряд силовых ведомств из Совета безопасности РФ был направлен запрос с просьбой сформулировать свое видение оптимизации расходов с учетом позиции Минфина. Источники подтвердили факт получения такого запроса в МВД и сообщили, что на него уже готовится ответ», — пишет газета « Коммерсант» .

Один из руководителей силового блока в беседе с изданием отметил, что многие предложения Минфина противоречивы. Например, с одной стороны, ведомство рекомендует МВД перевести «на гражданку» тыловиков, не выполняющих правоохранительные функции. С другой — включить в штат судебных приставов и фельдъегерей, которые не являются правоохранителями. Кроме того, по словам источника газеты, объединение тыловых служб ведомств приведет к ограничению конкуренции среди поставщиков продукции для силовиков и «спровоцирует появление дополнительных коррупционных схем».

Уменьшит штат МВД на 10%, подчеркивает собеседник, можно только за счет ликвидации каких-либо служб, поскольку от всех «лишних» в ведомстве уже давно избавились. На сегодняшний день в органах и без того существует «некомплект» личного состава на уровне 7-30%. «Повышение пенсионного возраста и лишение других льгот приведет к потере еще 150—200 тыс. сотрудников», — пишет издание со ссылкой на источник. Он отметил, что такого рода предложения по оптимизации расходования денег на силовиков поступают регулярно, но в большинстве случаев они отклоняются.

Ранее Минфин РФ предложил провести реформу в силовых ведомствах РФ. В частности, предлагается сократить кадровый состав МВД, а также создать на базе ведомства единый правоохранительный орган.