Лукашенко наградил силовиков после массовых избиений протестующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил силовиков медалями. Указ о награждении размером в 25 страниц опубликован на белорусском правовом портале.
«Указ президента Республики Беларусь 13 августа 2020 года о награде за образцовое исполнение служебных обязанностей», — сказано в документе. Силовики получат президентские медали «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени.
Всего в список на награждение попали более 300 сотрудников правоохранительных органов. Среди них есть силовики с разными званиями, от прапорщиков до полковников.
После выборов, которые прошли 9 августа в Беларуси, начались массовые мирные протесты. Демонстранты требовали отставки Лукашенко. За все время митингов силовики задержали более 6000 протестующих. Также против них применялись резиновые пули и слезоточивый газ. Задержанные жаловались на жестокие избиения в СИЗО. Также, по официальным данным на 17 августа, в ходе протестов в Беларуси погибли как минимум два человека, а более сотни попали в больницы, пишет телеканал 360.
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