Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху

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Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп уже делал заявление по Карабаху Фото: wikimedia.org/The White House
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп принимает участие в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил сам Трамп.

«Трамп заявил, что участвует в переговорах по Карабаху», — пишет РИА «Новости». Ранее Президенты РФ, США и Франции делали совместное заявление, в котором осуждали военные столкновения и призывали немедленно прекратить огонь.

Конфликт в Нагорном резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и вели боевые действия. Корреспонденты URA.RU показывали, как живет столица Карабаха Степанакерт под обстрелами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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