Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху

Президент США Дональд Трамп принимает участие в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил сам Трамп.
«Трамп заявил, что участвует в переговорах по Карабаху», — пишет РИА «Новости». Ранее Президенты РФ, США и Франции делали совместное заявление, в котором осуждали военные столкновения и призывали немедленно прекратить огонь.
Конфликт в Нагорном резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и вели боевые действия. Корреспонденты URA.RU показывали, как живет столица Карабаха Степанакерт под обстрелами.
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