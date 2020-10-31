Путин отправил в отставку первого замглавы Росгвардии

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Сергея Ченчика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Ченчик освобожден от своей должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Освободить генерал-полковника Сергея Ченчика от должности», — говорится в тексте документа, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Помимо первого замдиректора Росгвардии, он занимал пост начальника главного штаба войск Росгвардии. Слухи о том, что Ченчик уйдет со своей должности, появились на прошлой неделе.

Сергей Ченчик возглавил генштаб войск Росгвардии в 2016 году. До этого он руководил ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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