Путин отправил в отставку первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Ченчик освобожден от своей должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Освободить генерал-полковника Сергея Ченчика от должности», — говорится в тексте документа, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Помимо первого замдиректора Росгвардии, он занимал пост начальника главного штаба войск Росгвардии. Слухи о том, что Ченчик уйдет со своей должности, появились на прошлой неделе.
Сергей Ченчик возглавил генштаб войск Росгвардии в 2016 году. До этого он руководил ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, напоминает «Национальная служба новостей».
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