Роман Вильфанд уверен, что в европейскую Россию придут морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В европейской России на следующей неделе ожидается похолодание до -2 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели теплая погода, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона»», — цитирует ТАСС Вильфанда. Он добавил, что днем ожидается температура до +6 градусов, а ночью — до +2. При этом после заката столбик термометра может опускаться до -2.

Вильфанд подчеркнул, что холодная погода продержится до середины следующей недели. Снега в Центральном федеральном округе не ожидается.

По данным сервиса Gismeteo, в Свердловской области ожидается похолодание до -7 градусов к концу следующей недели. В Тюменской области похолодает сильнее — до -10 градусов. В Пермском крае, Челябинской и Курганской области к середине следующей недели воздух не прогреется больше -4 градусов, а похолодать может до -11. В ХМАО ожидается более значительное похолодание — местные жители в конце следующей недели столкнутся с морозами до -15. А В ЯНАО похолодает до -17 градусов. Снег там будет идти до 14 ноября.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает телеканал 360. Метеорологи предсказывают там ветер до 18 метров в секунду.