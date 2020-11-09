На фоне пандемии в России до конца 2020 года продолжат расти цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Финансовые аналитики зафиксировали интерес россиян к иностранной валюте на фоне президентских выборов в США. Это политическое мероприятие уже провоцирует рост нефтяных котировок. К утру понедельника доллар достиг 77,41 рубля, евро закрепился на уровне 91,96 рубля. Январский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,64% и составил 40,48 доллара за баррель, нефть WTI стоит 38,16 доллара за бочку (+2,75%).

Ситуация в России

Счетная палата РФ предупредила, что до конца 2020 года в стране могут увеличиться темпы роста цен. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения (4%), цены в октябре—декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц.

Эффект повышения пенсионного возраста оказался микроскопическим для федерального бюджета России. Об этом также сообщает Счетная палата. До конца года бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) может недополучить страховые взносы в объеме более 420 млрд рублей, следует из доклада ведомства.

В начале 2021 года в Госдуму РФ поступит законопроект о реформировании системы накопительной пенсии. По задумке авторов документа, копить на старость россияне будут исключительно добровольно.

В пандемию сократился интерес россиян к кредитам. Согласно исследованиям аналитиков, только 20% граждан РФ планируют взять кредит или заем в настоящий момент. Их доля в январе составляла порядка 50%.

В Госдуме РФ предложили ужесточить требования к банкам при рассмотрении перевода потребителей на кредитные каникулы. Связано это с тем, что во время пандемии коронавируса россияне стали чаще обращаться в банки за отсрочками по кредитам, однако получали отказы.

Ситуация в мире

Экономический кризис 2020 года вызвал рост военных конфликтов в регионах по всему миру. В конечном итоге это может перерасти в полномасштабную войну , предупредил глава комитета начальника штабов Британии Ник Картер. Он сказал, что в прошлом экономические проблемы уже приводили к кризисам в области безопасности.

Администрация США готовит большой пакет санкций против Ирана до 20 января. Таким образом действующие власти Америки хотят успеть ввести санкции до вступления в должность демократа Джозефа Байдена, который, по подсчетам СМИ, выиграл президентские выборы.

Прогнозы и мнения экспертов

В случае победы на президентских выборах в США Джозефа Байдена вырастут цены на нефть. Поэтому в последние дни дорожают рисковые активы — акции, сырье, альтернативные доллару валюты, заявил финансовый аналитик Марк Гойхман.

Также победа Байдена способна создать возможности для разрядки в отношениях России и США, считает директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон. По его словам, и республиканцы, и демократы питают «нелюбовь и недоверие» к первым лицам РФ.