12 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 13 ноября. Отменены авиарейсы до Москвы, дороги в Кургане отремонтируют

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Авиакомпания Utair отменила рейсы до Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Utair отменяет московские рейсы — в Кургане отремонтируют дороги — военные врачи работают в местных COVID-госпиталях — зафиксирован рост цен на продукты. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Авиарейсы до Москвы отменены

В Кургане отремонтируют дороги

  • Список дорог, которые планируется отремонтировать в Кургане в 2021 году, откорректировали. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе областного правительства.
  • В этот список попал поселок Восточный, жители которого жаловались, что из-за плохой дороги к ним не может приехать скорая помощь.

Военные врачи работают в «красных зонах»

Выросли цены на продукты

  • В регионе за год на 36% выросли цены на сахар и на 28% — на крупы и бобовые. Данная информация была размещена 12 ноября на сайте Свердловскстата.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...