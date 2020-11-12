Авиакомпания Utair отменила рейсы до Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Utair отменяет московские рейсы — в Кургане отремонтируют дороги — военные врачи работают в местных COVID-госпиталях — зафиксирован рост цен на продукты. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Авиарейсы до Москвы отменены

Авиакомпания Utair отменила шесть декабрьских рейсов из Москвы в Курган и обратно, которые были запланированы с 15 по 20 декабря.

В Кургане отремонтируют дороги

Список дорог, которые планируется отремонтировать в Кургане в 2021 году, откорректировали. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе областного правительства.

В этот список попал поселок Восточный, жители которого жаловались, что из-за плохой дороги к ним не может приехать скорая помощь.

Военные врачи работают в «красных зонах»

Военные специалисты с начала прибытия в регион провели более 200 часов в «красных зонах» госпиталей. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Выросли цены на продукты

В регионе за год на 36% выросли цены на сахар и на 28% — на крупы и бобовые. Данная информация была размещена 12 ноября на сайте Свердловскстата.