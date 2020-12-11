Фото Путина с Кучмой продают за полмиллиона рублей

«Вещи Путина» появляются в интернет-продаже регулярно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фотографию президента РФ Владимира Путина с экс-лидером Украины Леонидом Кучмой продают за 500 тысяч рублей. За такую же сумму продается визитка российского лидера в бытность его работы в мэрии Санкт-Петербурга.

«Визитка Путина во время работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотография с автографом, где российский лидер вместе с экс-главой Украины Леонидом Кучмой, появились в продаже в интернете», — пишет РИА «Новости».

Автор объявления заявляет, что визитка — из частной коллекции. Он решил продать ее после появления аналогичных объявлений. При этом он готов уступить в цене и отдать эксклюзив за 400-450 тысяч рублей.

Фотография Путина с Кучмой имеет автографы обоих политиков. По словам женщины, которая продает снимок, ее супруг служил на гвардейском крейсере «Москва», где и была сделана фотография. Собеседница издания отметила, что цена фото оправдывается редкостью лота.

Ранее визитку Путина продавал житель Волгограда. По его словам, она досталась ему от деда, который встречался с Путиным по работе. Еще одну визитку нынешнего президента России пытались продать за два миллиона рублей. Всего таких случаев встречалось, по меньшей мере, пять.