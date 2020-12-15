Володин: сколько депутатов находятся в больницах с коронавирусом

27 депутатов Госдумы лечатся от коронавируса в больницах Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В настоящий момент 27 российских депутатов находятся в больницах с коронавирусом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Пандемия, которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же, внесла изменения и в работу Государственной Думы. На сегодняшний день более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом. 27 сейчас находятся в больницах», — сказал он в интервью «Российской газете».

При этом Володин отметил, что внутри Думы заразился только один депутат от своего коллеги, который вернулся из региона. По словам политика, в здании действуют серьезные ограничения — закрыты столовые и буфеты, запрещены экскурсии, посещения носят исключительно рабочий характер.

Ранее Володин заявил, что пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом. В числе повторно заразившихся депутатов оказался 81-летний член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Отмечается, что остальные заболевшие также находятся в группе риска. Всего переболели или до сих пор болеют коронавирусом 157 депутатов.