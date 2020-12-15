15 декабря 2020

Володин: сколько депутатов находятся в больницах с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, заполнение документов, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
27 депутатов Госдумы лечатся от коронавируса в больницах Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В настоящий момент 27 российских депутатов находятся в больницах с коронавирусом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Пандемия, которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же, внесла изменения и в работу Государственной Думы. На сегодняшний день более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом. 27 сейчас находятся в больницах», — сказал он в интервью «Российской газете».

При этом Володин отметил, что внутри Думы заразился только один депутат от своего коллеги, который вернулся из региона. По словам политика, в здании действуют серьезные ограничения — закрыты столовые и буфеты, запрещены экскурсии, посещения носят исключительно рабочий характер.

Ранее Володин заявил, что пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом. В числе повторно заразившихся депутатов оказался 81-летний член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Отмечается, что остальные заболевшие также находятся в группе риска. Всего переболели или до сих пор болеют коронавирусом 157 депутатов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...