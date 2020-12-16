На территории аэропорта Игнатьево в Благовещенске произошел пожар в здании международного терминала. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.
«Загорелся международный терминал аэропорта, на место по повышенному рангу сложности направлены боевые расчеты — 7 единиц техники и 26 человек личного состава», — пишет РИА «Новости». Сотрудники МЧС локализовали возгорание, информации о пострадавших нет.
Ранее в московском аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина. В результате инцидента три человека пострадали, их доставили в больницу.
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