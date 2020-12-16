16 декабря 2020

Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Благовещенска. Видео

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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
Загорелся международный терминал аэропорта (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории аэропорта Игнатьево в Благовещенске произошел пожар в здании международного терминала. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

«Загорелся международный терминал аэропорта, на место по повышенному рангу сложности направлены боевые расчеты — 7 единиц техники и 26 человек личного состава», — пишет РИА «Новости». Сотрудники МЧС локализовали возгорание, информации о пострадавших нет.

Ранее в московском аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина. В результате инцидента три человека пострадали, их доставили в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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