МИД РФ ответило Великобритании антисанкциями, закрыв въезд для 21 подданного

Россия ввела запрет на въезд для 21 гражданина Великобритании в ответ на санкции. Соответствующий список опубликован на официальном сайте дипведомства РФ.
«Принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании», — сообщили в МИД РФ. В новый стоп-лист включены как британские подданные, так и граждане третьих стран, которые сотрудничают с британскими медиа- и консалтинговыми структурами, признанными в России деструктивными.
Решение стало ответом на продолжающийся санкционный и конфронтационный курс Великобритании в отношении России. Шаг предпринят в связи с действиями Лондона, направленными на «демонизацию» России и попытками снизить влияние Москвы на международной арене. Также введение ограничительных мер стало ответом на активную поддержку украинских властей со стороны Лондона, в том числе военной помощью.
Ранее власти Соединенного Королевства сообщили о введении санкций в отношении пяти организаций и трех граждан. В частности, в рамках антироссийских санкций под действие новых ограничений попали киргизские фирмы Grinex, Tengricoin и Old Vector, а также Altair Holding из Люксембурга и ООО «Капитал Банк Центральной Азии». Кроме того, в санкционный перечень был включен Леонид Шумаков, руководящий проектом A7A5, связанным с криптовалютой, привязанной к российскому рублю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.