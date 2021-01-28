Политологи поспорили из-за рейтинга партии Миронова и Прилепина

Лидеры трех партий подписали манифест об объединении 28 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

За новую партию, которая будет образована после слияния «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», уже сейчас готовы проголосовать 10% россиян. Такие данные на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований, привел представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов. Результаты опроса вызвали полярную реакцию внутри политтусовки.

«10% россиян готовы проголосовать уже сегодня, а 46% в принципе допускают такую возможность», — сообщил Мамонов. По словам эксперта, результат можно считать очень хорошим, поскольку об объединении, по данным опроса, пока знают только 28% жителей страны. Это больше, чем суммарный рейтинг трех разрозненных партий (СР — 6%, «За правду» и «Патриоты России» — по 1%), то есть объединение дало кумулятивный эффект.

По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, новая партия образовалась в тот момент, когда политический дискурс левеет. «Социология показывает, что союз может бороться за второе место в Госдуме по итогам выборов 2021 года. Но все зависит от качества дальнейшей работы», — отметил политолог.

Профессор Финуниверситета при правительстве РФ Олег Матвейчев не разделяет оптимизма коллеги. По его мнению, СР в прошлом (в 2006 году) уже объединялась с Партией пенсионеров и «Родиной». «В итоге эсеры просто переварили эти партии и стали серой партией с большим количеством популизма. Тот же популизм я вижу и в новом манифесте, подписанным 28 января лидерами СР, „За правду“ и „Патриотов России“», — заявил эксперт.

Ранее URA.RU писало, что манифест нового объединения содержит требования о госрегулировании цен на продукты первой необходимости, борьбы с коррупцией, повышения пенсий и ввода базового безусловного дохода. При этом по некоторым пунктам программы у «За правду» и СР были разногласия.