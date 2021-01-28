Пользователи отдали дань уважения великому актеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В социальных сетях скорбят из-за смерти легендарного актера Василия Ланового. Пользователи вспоминают фильмы, в которых он играл, и говорят, что актер вечно будет жить в своих картинах.

Василий Лановой скончался 28 января. Его коллеги и деятели культуры уже отреагировали на потерю. Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас заявил, что до последнего надеялся на выздоровление Ланового. Оперная певица Мария Максакова рассказала, что назвала сына в честь героя Ланового Ивана Вараввы из фильма «Офицеры». Артист России Юрий Назаров отметил, что Лановой был человеком совести. Нонна Гришаева выразила соболезнования, сказав, что Лановой был сильный духом человек. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина назвала смерть актера большой потерей, напоминает RT.

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На смерть легендарного артиста откликнулись политики. Председатель партии «Справедливая Россия» эмоционально высказался об актере Посты из социальной сети Twitter

Писатель Александр Пелевин сообщил о смерти Василия Ланового, не изменяя своему повседневному стилю общения Посты из социальной сети Twitter

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной смерти стал коронавирус. Хотя тест на это заболевание показал отрицательный результат, после лечения артист был слишком ослаблен.